بساعات قليلة الجيش السوري يستعيد 15 قرية في إدلب

سيطر الجيش السوري على 15 قرية في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وسط حالة من الإنهيار تعيشها ميليشيا النصرة بسبب التقدم السريع والكاسح الذي يعتمد على أسلوب القضم العسكري للجيش السوري .

وتأتي هذه السيطرات الجديدة في ريف إدلب الجنوبي في إطار العملية العسكرية التي ينفذها الجيش السوري منذ نحو شهر بريف إدلب الجنوبي لتحرير المنطقة من إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات الإرهابية التي تتبع لها.

وبعد سيطرة الجيش على بلدة سنجار الاستراتيجية، بدأت وحدات الجيش بدخول قرى الريف الإدلبي واحدة تلوى الأخرى وسط فرار جماعي لإرهابيي “جبهة النصرة” منها، حيث سيطر الجيش على قرى: “الفريجة – الجهمان – الداودية – ربع الهوى – ابو العليج -العليج – جب القصب – بشكون – حرجلة – مكسر فوقاني – مكسر تحتاني – مردغانة البرتقالة – مشرفة حرملة – اعجاز – خالدية”، وسط تمهيد مدفعي مركّز على مواقع وتحصينات الفصائل الإرهابية فيما تبقى من قرى الريف الإدلبي الجنوبي الشرقي.

وكان الجيش السوري وحلفاؤه قد استعاد بلدة سنجار، وهي أكبر معاقل جبهة النصرة في ريف إدلب الجنوبي، حيث وضع تحرير هذه المنطقة الجيش السوري، على بعد أقل من 12 كيلومتراً من مطار أبو الضهور العسكري، وهو الهدف الأوّل للعمليّة التي أطلقها الجيش قبل أسابيع.

وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة يواصل مطاردة إرهابيي جبهة النصرة والمجموعات التابعة لها بريف إدلب الجنوبي مستعيداً السيطرة على بلدات وقرى سنجار والمتوسطة والخيارة وكفريا المعرة صريع ورملة وجديدة ونباز القبلي وصراع”.

والسيطرة على قرية سنجار الاستراتيجية التابعة لمنطقة معرة النعمان جنوب إدلب، جاء بعد معارك مع “هيئة تحرير الشام” استمرت عدة ساعات، حيث تقلصت المسافة للوصول إلى مطار أبو الظهور العسكري شرق إدلب لتصبح أقل من 17 كيلو متراً.

وأحكمت وحدات الجيش سيطرتها أمس على قرى وبلدات سرجة شرقية وأم الهلاهيل وشيخ بركة وحوا وتل عمارة وأم مويلات بريف ادلب الجنوبي الشرقي بعد القضاء على العشرات من إرهابيي “جبهة النصرة” وتدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم.

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