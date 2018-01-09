في الدامور.. عصابة لسرقة السيارات بقبضة القوى الأمنية

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

” توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، حول تواجد أحد المشتبه بهم بجرم سرقة السيارات في بلدة الدامور.

بتاريخ 5/1/2018، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة والرصد، تمكنت دورية من المكتب المذكور من توقيفه في البلدة المذكورة، وهو:

م. و. (مواليد عام 1989، سوري) بالتحقيق معه، اعترف بسرقة /6/ سيارات من معرض الظريف في الدامور، وذلك بالإشتراك مع آخرين.

من خلال عمليات نوعية ومتزامنة، قامت دوريات من المكتب المذكور برصد ومتابعة شركائه وتوقيفهم في مناطق: خلدة، الجية، برجا والكولا، وهم كل من:

– م. ظ. (مواليد عام 1990، لبناني)

– أ. ص.( مواليد عام 1993)

– أ. م. (مواليد عام 1995)

– ط. خ. (مواليد عام 1990)

– س. ط. ( مواليد عام 1978) من التابعية السورية

– إ. خ. (مواليد عام 1999)

– ر.ع. (مواليد عام 1988)

– م. ع. (مواليد عام 1993)

– م. ع.(مواليد عام 1994)

بالتحقيق معهم اعترفوا بسرقة السيارات المذكورة من داخل المعرض بواسطة الكسر والخلع، وان اللبناني م. ظ. المذكور قد باع /4/ سيارات في إحدى البلدات البقاعية.

كما تبين أن الموقوفين الأخيرين مطلوبان للقضاء، أحدهما بموجب مذكرة توقيف بجرم تزوير، والآخر بموجب بلاغ بحث وتحرٍ بجرم سرقة سيارات.

وقد تمكنت شعبة المعلومات ومكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية من ضبط السيارتين المتبقيتين في بلدتي عرمون وحارة الناعمة.