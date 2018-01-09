تعويل على “حراك الحريري”

ذكرت مصادر الرئاسة الثالثة لصحيفة “الشرق الأوسط”، انه بعدما جدّدت كل من الرئاسة الأولى والثانية، التمسك بموقفها السابق، فكرّر ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ دعوة المعترضين على المرسوم إلى الاحتكام للقضاء، وهو ما سبق ل​رئيس المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ أن رفضه معتبراً أن الضعيف يلجأ إلى ​القضاء​، وفيما بدا أنه انسداد لأفق الحل، لا تزال تعول على حراك ​رئيس الحكومة​ ​سعد الحريري​، مؤكدة أن “في ال​سياسة​ اجتراح الحلول والوساطات لا يتوقفان”، مشيرة إلى مستجدات قد تحصل خلال الساعات القليلة المقبلة.

وفي حين لا تزال تتكتّم على تفاصيل المبادرة، كشفت المصادر انه لا بد من أن نصل إلى حل رغم كل ما يحصل، والحريري اعتاد على تدوير الزوايا ومعالجة الأمور، وهو يتولى هذه القضية للوصول إلى حل يرضي الطرفين.

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