هجوم جديد على إدارة المركبات بحرستا

تصدى عناصر الجيش العربي السوري لهجوم جديد شنته التنظيمات المتشددة بمحيط إدارة المركبات في حرستا، في محاولة من هذه التنظيمات لفتح ثغرة باتجاه الإدارة، بعد أن تم فك الحصار عنها سابقاً.

وأفاد مصدر ميداني لتلفزيون الخبر أن “وحدات الجيش العربي السوري أفشلت هجوماً على نقاطها في المعهد الفني العسكري الملاصق لادارة المركبات في حرستا”.

وأضاف المصدر أنه “تم التصدي للهجوم، وتدمير دبابتين و عربة مفخخة، وقتل معظم المهاجمين”، موضحا أن “الهجوم انطلق من بلدة مديرا باتجاه المعهد”.

وبين المصدر أنه “تم فك الطوق عن إدارة المركبات بعد أن تمت السيطرة على منطقة المطاحن”، مؤكداً أن “العمليات العسكرية مستمرة لتوسيع رقعة الأمان في محيط الإدارة”.

وكان سلاح الجو في الجيش العربي السوري قام قبل فك الحصار عن الإدارة، بإلقاء مناشير على تجمعات المسلحين في الغوطة الشرقية، داعياً إياهم للاستسلام وترك سلاحهم.

جدير بالذكر أن إدارة المركبات في حرستا تحت حصار التنظيمات المتشددة، في محاولة منها للسيطرة على المنطقة، ولكنها فشلت بعد قيام الجيش العربي السوري بهجوم معاكس، سيطر فيه على النقاط التي كان تراجع منها.

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