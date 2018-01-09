بري يرفض استقبال الحريري والسبب ؟!

أشارت المعلومات لصحيفة “الأخبار” إلى أن رئيس مجلس النواب الممدد له للمرة الثالثة نبيه بري لا يزال يرفض تحديد موعد للرئيس سعد الحريري، رغم طلب الأخير لقاء الأول منذ أكثر من أسبوع بغية البحث في أزمة مرسوم الأقدمية لضباط “دورة عون” (ضباط دورة عام 1994).

وقد سأل بري الحريري إن كان لديه من جديد أو مبادرة جدية حتى يبحثاها. تجنّب اللقاء مع رئيس الحكومة، بحسب الصحيفة، “مردّه أيضاً إلى أنّ برّي يُحمّله المسؤولية الأولى عن الأزمة، ولا سيّما أنّ الحريري كان قد قطع وعداً لرئيس المجلس بأنه لن يوقّع على المرسوم، قبل أن ينكث به”.

إلى ذلك تشير كلّ المعطيات حالياً إلى غياب أي بادرة حلّ. وقد اكدت ذلك مصادر في التيار الوطني الحرّ، وقالت إنّ أي طرف من السياسيين المُبادرين “لا يملك حلاً”. بالنسبة إلى العونيين، “الحقّ على” الطريقة التي تعامل بها فريق الرئاسة الثانية مع الموضوع، “فلو لم يُضخّم بهذه الطريقة، ويتحول إلى تحدٍّ في الإعلام، ويتوسع للحديث عن الصلاحيات واتفاق الطائف، لكان من الأسهل إيجاد مخرج”.

وصل الكباش إلى مستوى “أنّه لا عون ولا برّي يقبل أن يتنازل للآخر”، من دون استبعاد أن “تستمر الأزمة حتى الانتخابات النيابية” في أيار المقبل.

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