التحالفات الانتخابية لـ”المستقبل” لم تحسم بعد

أكد عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​سمير الجسر​ أن “كل ازمة في لبنان لها حل مهما كبرت” ، لافتا إلى أن “أزمة المرسوم المتعلق بالأقدمية لضباط دورة 1994 غير مرتبطة بالانتخابات”، معتبرا أنه “لا يوجد أي فريق سياسي في البلد يريد نقل الصراعات الداخلية إلى المراجع الدولية”، آملاً أن “لا يتم التفريط بالتوافق الوطني الذي شهدنا في 22 تشرين الثاني الماضي”.

وفي حديث تلفزيوني علق الجسر على موضوع التحالف الخماسي ، مؤكدا أن “نفي الأمين العام ل​تيار المستقبل​ ​أحمد الحريري​ جازم في هذا الإطار وهو أمر غير وارد”، مشيرا إلى أن “التحالفات الانتخابية بالنسبة لتيار المستقبل لم تحسم بعد ومن المفترض أن تظهر الأمور قبل منتصف شباط القادم”، مؤكدا أن “وضع تيار المستقبل الشعبي إلى تقدم بحسب الاستطلاعات”.

ولفت إلى أنه “فيما يتعلق بالتحالفات هذا القانون الانتخابي لا يفتح المجال ومن مصلحة القوى السياسية أن تفوز بقوتها”.

وعن علاقة تيار المستقبل و​القوات اللبنانية​ أكد الجسر أن “العلاقة مرت في حال من الضبابية ونحن تجاوزناها ونأمل أن يكون الطرف الآخر قد تجاوزها”.