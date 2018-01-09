متحول قاتل في الشويفات؟

تداول عدد من غروبات الواتساب صورة تظهر “شيطانا له قرون” مرفقة بتسجيل صوتي يحذّر المواطنين من عدم فتح ابواب منازلهم في منطقة الشويفات وذُكر في التسجيل انّ “قوى الامن والجيش يلاحقون المخلوق بعد ان اكل 4 اشخاص” الأمر الذي أثار قلق أهالي وسكان منطقة الشويفات ومحيطها خاصة وأن الصورة تم تداولها بشكر كبير وخطر

صورة الإنسان الماعز أو الـ Goatman ، أسطورة تعود للعام 1971 حيث قام الدكتور ستيف فلاتشر، وهو أحد موظفي قسم مختبرات الزراعة الأميركية، بدمج الحمض النووي لحيوان ماعز مع حمض ننوي استخرجه من نفسه حيث قيل أنه استطاع أن يخلق ما يسمى بـ “الإنسان الماعز” وبدأت قصة هذا المخلوق بالإنتشار كما نُسب اليه عدد من الجرائم منها أكل كلب وقتل عشرات الأشخاص

اذا الصورة ليست بجديدة لكنها جديدة نوعاً ما على الشعب البناني، أسطورة أطلقت منذ خمسين عاماً في أميركا أثارت الرعب اليوم في لبنان ! وهذه القصة ليست الأولى ولن تكون الأخير في ظل وجود “سكوبات الواتساب” التي لا مصدر لها ولا رقيب أو حسيب، والرهان اليوم سيكون على الناس التي تضع حداً لمثل هذه الأخبار التافهة وألا تعيد نشرها بين من ممكن أن يصدقها دون بحث خاصة وأن اسم قوى الأمن الداخلي والجيش قد ورد في هذا التسجيل رغم عدم صحته بتاتاً.