سوريا تتصدى لـ3 اعتداءات إسرائيلية بريف دمشق

أعلن الجيش السوري، أن دفاعاته الجوية تصدت لثلاثة اعتداءات إسرائيلية، استهدفت اليوم مواقع عسكرية في منطقة القطيفة بريف دمشق.

وحذرت القيادة العامة للجيش في بيانها من التداعيات الخطيرة لاعتداءات إسرائيل.

وأكدت دائرة الإعلام الحربي إطلاق الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة صواريخ فجر اليوم من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة القطيفة بريف دمشق وتصدي الدفاعات الجوية السورية لها حيث أصابت إحدى الطائرات.

ووفق الإعلام الحربي، كرر الجيش الإسرائيلي اعتداءه بعد 20 دقيقة بإطلاق صاروخين أرض– أرض من الجولان المحتل تصدت لهما الدفاعات الجوية وأسقطتهما، كما عاود الطيران الإسرائيلي بعد الاستهداف الأرضي عدوانه بإطلاق 4 صواريخ من منطقة طبريا تصدت لها الدفاعات السورية ودمرت أحدها.

من جهتها أفادت القناة الإسرائيلية الثانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف اليوم منشأة عسكرية تابعة للحكومة السورية شرق دمشق، فيما لم تعلن إسرائيل رسميا عن الحادثة، بحسب موقع عرب 48.

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