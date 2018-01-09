الجيش يوضح حقيقة “فيديو” انتشر على مواقع التواصل

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه التوضيح الآتي:

“تناقل بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام أحد العسكريين باستخدام العنف مع أشخاص في أثناء توقيفهم، لتجولهم من دون إقامات شرعية وارتكابهم مخالفات أخرى.

توضح قيادة الجيش أنّ تاريخ الحادث المذكور يعود إلى شهر تموز العام 2017، وأنّها قد اتخذت في حينه الإجراءات التأديبية بحق العسكري المذكور، الذي كان قد تصرّف بصورة فردية ومن دون أي توجيهات من رئيسه المباشر، وتنبّه هذه القيادة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من الوقوع في محاولات التضليل وتداول معلومات أو مشاهد تتعلق بالجيش بصورة مغلوطة وغير موضوعية.

كما يهم هذه القيادة أن توضح للرأي العام، أن جميع الموقوفين لديها يعاملون وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وبخاصة الاتفاقات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان”.