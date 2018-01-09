أبي رميا للجميل: “شبعنا قواص بالناضور”

أكد عضو “​تكتل التغيير والإصلاح​” النائب ​سيمون أبي رميا​ أن “المواطن رأى أن “​حزب الكتائب​” الذي منع الشركات المعنية بإزالة ​النفايات​ من القيام بأعمالها فصار هناك تكديس للنفايات، ما انعكس سلبا على صحة اللبناني”.

وأوضح أبي رميا من ​مجلس النواب​ أنه “عندنا لجنة فرعية تناقش ملف النفايات أنا فيها، وعضو كتلة “الكتائب” النائب ​ايلي ماروني​ ينتمي اليها، اليوم رئيس حزب الكتائب ​سامي الجميل​ سحب ماروني من اللجنة”، مشدداً على أنه “لا يجب أن نقوم بالمزايدات بالناضور”.

ولفت الى أن “من يرد ان يتحمل مسؤوليته عليه ان يكون معنا على الطاولة وهذه الإستقالة دليل على المسير في المزايدات الشعبوية”، مؤكداً “أننا شبعنا قواص بالناضور نريد ان تكونوا معنا على الطاولة للوصول الى الحلول”.

ومن جهة اخرى، أشار الى أن “وزير العدل ​سليم جريصاتي​ طلب من الجميل أن يقدم كل المستندات لتصرف الى ​القضاء​”.