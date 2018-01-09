الخطيب يرد على مغالطات في جلسة اللجان

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير البيئة طارق الخطيب، ما يلي: “يأسف معالي وزير البيئة للمغالطات التي وردت على لسان بعض النواب بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم التي تناولت 3 مشاريع قوانين بيئية هامة.

وأكد أن مشروع قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة لم يناقش في جلسة اللجان اليوم، بل تم الاخذ بإقتراح رئيس لجنة البيئة النائب أكرم شهيب تشكيل لجنة فرعية لدرس المشروع في مهلة 3 اسابيع والعودة الى اللجان.

وفي ضوء تصريحات بعض النواب التي صدرت بعد مغادرة وزير البيئة قاعة الجلسات العامة، يهم الوزير طارق الخطيب التأكيد على الآتي:

– أولا، إنه يحترم آراء السادة النواب وحقهم في طرح الاسئلة الذي لم يتم، لكنه لا يعير اهتمامه لمزايدات شعبوية عشية الانتخابات كسبا لأصوات على حساب النقاش الموضوعي والواقعي للمشاكل المطروحة، وفي مقدمتها قضية النفايات التي استعرت قبل فترة في الشوارع بسبب السلوك الغوغائي للبعض ومحاولة تنصله من موافقته على قرارات مجلس الوزراء السابقة حول موضوع مطمري الكوستا برافا وبرج حمود – الجديدة.

– ثانيا إن وزير البيئة يمسك بالملف ويعرف تفاصيله كاملا خلافا لما قاله أحد النواب، لكن أي سؤال لم يطرح عليه خلال الجلسة حول مضمون الخطة للاجابة عنه”.