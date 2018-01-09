زيدان.. هل حان وقت الرحيل!؟

وقال زيدان في حوار صحفي مع مجلة “فرانس فوتبول”: “لم أعد لاعبا في ريال مدريد، الآن أنا المدرب، لن أبقى هنا لعشر سنوات، وربما لأقل من ذلك أيضا، ولكني سأظل أقدم الأفضل حتى اليوم الأخير لي هنا”. “لا أفكر فيما يقوله الآخرون، أهتم بما أقدمه وبعملي”. “أريد أن أثبت أني مدرب جيد حتى في الأوقات الصعبة”.

وتابع أفضل مدرب في العالم للعام 2017: “أعلم أن عملي سوف ينتهي هنا يوما ما، لذلك أحاول الاستفادة من كل الأوضاع التي أعيشها هنا، إذا كان لدي عشرة أيام سوف أعيشها بشكل جيد وإذا كنت سأبقى لستة أشهر سأفعل نفس الشيء، أعلم أنني لن أبقى هنا لعشر سنوات”.. “أعلم أن هناك عددا من المدربين لا يمكنهم ترك العمل في كل مكان، لكني في المنزل أكون مع زوجتي وأولادي، أذهب للعشاء وأشاهد عددا من العروض، أعزل نفسي عن كل شيء لأن هذا مهم جدا بالنسبة لي”.

وكانت وسائل الإعلام الإسبانية قد بدأت تتحدث عن رحيل زيدان عن تدريب ريال مدريد بعد النتائج المخيبة هذا الموسم، إذ يمر الفريق الملكي حاليا بفترة صعبة للغاية، ويحتل المركز الرابع في ترتيب الليغا بفارق 16 نقطة، عن برشلونة المتصدر، علما بأن الميرينجي لديه مباراة مؤجلة.

يذكر أن زين الدين زيدان قاد فريق ريال مدريد إلى تحقيق 5 ألقاب في الموسم الماضي، بعد تتويجه بلقب بطل الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإسباني، إضافة إلى كأس العالم للأندية 2017.

وكسر زين الدين زيدان رقم الفريق الملكي المسجل تحت قيادة مدربه الإيطالي السابق كارلو أنشيلوتي، في الموسم (2013-2014)، بعد فوزه بالليغا المحلية، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي والإسباني.

وحقق زين الدين زيدان 8 ألقاب مع ريال مدريد كمدرب ليعادل رقم المدرب التاريخي للفريق لويس مولوني. بينما يحتفظ ميغيل مونيروز بالرقم القياسي، برصيد 14 لقبا حققها مع الملكي.