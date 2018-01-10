الحريري رفض شروط ميريام سكاف !

أوضحت صحيفة “الأنباء الكويتية” أن رئيسة “الكتلة الشعبيّة” ميريام سكاف وضعت في لقائها الأخير مع الرئيس سعد الحريري عدة شروط لتحالفها مع تيار المستقبل، الأول أن تقوم بتشكيل اللائحة، الثاني أن يتم إعلانها من مدينة زحلة، الثالث أن يرأسها كاثوليكي، إلا أن هذه الشروط لم تلاق ترحيبا من الحريري لكنه لم يعلن رفضها.

وتؤكد أوساط سكاف أنه إذا لم ينجح التفاهم مع الحريري فهي ذاهبة لتشكيل لائحة كاملة من ضمنها سني وشيعي، وعلم في هذا المجال أن سكاف عرضت على الإعلامي جوني منير الانضمام الى اللائحة عن المقعد الماروني وما زالت تنتظر الجواب.

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