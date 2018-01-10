المشنوق يعتبر “الميغاسنتر” عملية انتحارية !

كشفت “الأخبار” أنه بعد اعتكاف اللجنة الوزارية المكلّفة بإجراء ​الانتخابات النيابية​ عن الاجتماع بسبب المماطلة ولاحقاً بسبب أزمة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ وإجباره على تقديم استقالته في ​السعودية​، تغيّرت مواقف بعض القوى من مسألة “الميغاسنتر” ومسألة التسجيل المسبق، إذ انقسم الوزراء أمس بين رافضٍ لهذه الخطوة ومؤيّدٍ لها؛ فاقتراح وزير الخارجية ​جبران باسيل​ لقي دعماً من الحريري والوزير ​بيار بو عاصي​ والوزير ​طلال أرسلان​ الذي كان قد رفض سابقاً “الميغاسنتر”، فيما اتخذ الوزراء ​علي حسن خليل​ و​محمد فنيش​ و​علي قانصو​ و​يوسف فنيانوس​ و​أيمن شقير​ موقفاً معترضاً على طرح باسيل، بسبب ضيق الوقت وصعوبة تنفيذ الخطوة في الأشهر المقبلة. في المقابل، أعلن باسيل تأييده لخطوة التسجيل المسبق للناخبين الراغبين الاقتراع في أماكن سكنهم، بعد أن رفض التيار الوطني الحرّ هذا الأمر مراراً في الماضي، ما سببّ أزمة في حينها داخل اللجنة وخارجها.

وأشارت “الأخبار” إلى أن وزير الداخلية ​نهاد المشنوق​ أكّد خلال اجتماع اللجنة ، أن هناك صعوبة فائقة لإقامة “الميغاسنتر” بسبب ضيق الوقت أمام ​المهل الانتخابية​. وقال أمام الوزراء: “إن أردتم أن نقيم الميغاسنتر الآن، فلا مشكلة، أنا مستعد. لكن الوقت ضيق ولا نملك أكثر من منتصف شباط لتحقيقها، وإن أصررتم فإن هذا الأمر بمثابة عمليّة انتحارية، لكنّها عملية انتحارية ناجحة”.

وبعد تمسّك الوزراء بموافقهم، أكّد مصدر وزاري مشارك أن باسيل أكّد في ختام الجلسة أن هذا الخلاف قد ينتج أزمة سياسية كبيرة، متّهماً الأطراف المعترضة بالانقلاب على الاتفاق المسبق حول الاصلاحات في ​القانون الانتخابي​ لناحية ​البطاقة الممغنطة​ و”الميغاسنتر”. كلام باسيل استدعى ردّاً من الوزيرين علي حسن خليل خليل ومحمد فنيش، وتأكيد الوزيرين على أن أحداً لم ينقلب على أيّ اتفاق، لا سياسيّاً ولا تقنيّاً، لكنّ المماطلة في تنفيذ الاصلاحات أوصلت الأمور إلى هذه النقطة، وأن “ما يحصل اليوم هو مضيعة للوقت وتهديد للانتخابات”.

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