زيارة مرتقبة للرئيس الألماني إلى لبنان.. متى ؟

كشفت مصادر ديبلوماسية اوروبية لصحيفة “الجمهورية”، أنّ الرئيس الألماني ​فرانك شتاينماير​ سيزور لبنان لثلاثة أيام ما بين 29 و31 كانون الثاني الجاري تلبية لدعوة رسمية من نظيره اللبناني العماد ​ميشال عون​، وذكرتالمصادر “أنّ زيارته تكتسب اهمية في هذه المرحلة في وقت ينتظر لبنان مزيداً من الضمانات الدولية لمساعدته على مواجهة ترددات الأزمات المحيطة به في المنطقة ولا سيما ​الأزمة السورية​ وتداعيات الصراع السعودي – الإيراني بفِعل دور ​حزب الله​ في ​اليمن​ و​سوريا​، ما يزيد من الحصار السياسي والديبلوماسي والإقتصادي الخليجي تجاه لبنان، فيأتي الدعم الأوروبي تعويضاً عمّا خسره خليجياً”.

ولفتت المصادر إلى “أنّ ترتيبات الزيارة انطلقت، وأنّ سفير ألمانيا في بيروت يسعى مع المراجع المختصة لوضع القضايا التي تعني اللبنانيين على جدول اعمالها التي ستكتسب أهمية إضافية كونها ستأتي قبل اسابيع قليلة على مؤتمر “بروكسل 2” الخاص بأزمة النازحين، والمقرّر عقده لمساعدة لبنان على مواجهة كلفة ​النازحين السوريين​ الى جانب مؤتمر “باريس 4” الخاص بالملفات الإقتصادية بعد مؤتمر “روما 2” الخاص بدعم الجيش والمؤسسات العسكرية والأمنية.

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