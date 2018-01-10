بالفيديو.. سامي كليب يكشف موعد دخول “حزب الله” القدس

كشف الإعلامي اللبناني سامي كليب مفاجأة عن اﻷمين العام لحزب الله حسن نصر الله بشأن مدينة القدس.

وقال كليب، إن اﻷمين العام لحزب الله حسن نصر الله أكد له أن مسألة دخول المقاومة إلى القدس حقيقة واقعة، وليست مجرد كلام.

وأضاف، أنه وبعد مقابلته اﻷخيرة مع نصر الله، وتحت الهواء طرح عليه السؤال مجدداً حول الدخول إلى القدس، وكان الجواب من نصر الله هو التأكيد أن المقاومة سوف تدخل مدينة القدس وخلال هذه الحقبة الزمنية، شارحاً له الأسباب الموضوعية والسياسية والعسكرية والدينية، مؤكداً أنه كان على يقين من تحقيق هذا النصر.



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