“المستقبل”: لا تحالف انتخابي مع “حزب الله”

كشف الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري ألا “تحالف انتخابي مع حزب الله لأنه لا يشبه تيار المستقبل ولا تحالفات خماسية”.

وأضاف من بلدية قب الياس: “سنخوض الإنتخابات بعنوان أساسي هو أن الاستقرار الذي أرساه الرئيس سعد الحريري في البلد هو الذي يجب ان نحافظ عليه, وأنا واجبي كمسؤول وكتيار سياسي اختارني الناس لأكون مسؤولا عنهم أن أؤمن مصالحهم وليس ان أؤمن مصلحتي الذاتية”.

وتابع قائلاً: “حاولوا كثيرا إلغاء هذا الخط وهذا التيار، اغتالوا الرئيس رفيق الحريري ولكن لم يستطعيوا انتزاع مشروعه من جيل عاش مع رفيق الحريري ومن أجيال أتت من بعده, من هذا المنطلق نقول أننا يجب أن نشد الهمة”.

وأردف الحريري: “استطعنا تنظيم الخلافات والنزاعات في لبنان للمحافظة على الاستقرار ولذلك نذهب الى الانتخابات”.

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