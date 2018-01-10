الرياشي: لا عجب أن يلتقي “حواط” مع ​”القوات”

أكد وزير الإعلام ​ملحم الرياشي​ في كلمة له خلال عشاء تكريمي للإعلاميين أقامه ​زياد حواط​ أن “لا عجب أن يلتقي حواط مع ​القوات اللبنانية​، مدرسة القيم والأخلاق واللافساد، ومدرسة ألبير مخيبر و​سمير جعجع​ والكبار الذين يعلمون ويحضنون ويحتضنون جميع اللبنانيين”.

وتوجه الرياشي إلى حواط بالقول “لا حاجة إلى بطاقة حزبية كي تكون في صفوف “القوات اللبنانية”، بل أنت بحاجة لأن تؤمن بلبنان السيد الحر والمستقل، وأن هذا الوطن قابل للحياة ومؤمن بالشراكة، وقابل للأخر، ولا يرفض الأخر، يكفي كل ذلك كي تكون في صفوف هؤلاء الشباب المناضلين، و​زياد الحواط​ من هذه الطينة ومن هؤلاء الشباب العصاميين الذين صنعوا أنفسهم بأنفسهم، وكان لهم ما كان من الباع الطويل في مدينة الحرف والعظمة الفينيقية جبيل، ومن هذا الارث الكبير وصولا إلى اليوم والمستقبل نضع يدنا بيد زياد الحواط وأمثاله لبناء مستقبل زاهر ووطن يختلجه الانحطاط وأكثر من الانحطاط، ولكن في صفوفه شباب أقوياء يريدون بناء المستقبل بارادة وعزم”.

وأشار الرياشي إلى أنه “تمكنت أن أمرر نقابة المحررين في مجلس الوزراء، والنقابة تقف على أعتاب المجلس النيابي. أدعو جميع المحررين للوقوف مع نقابتهم كي تصل الى المجلس النيابي وتصل اليهم بالخير والبركات، لأنها نقابة الاعلاميين ومصالحهم وحصانتهم حتى لا يستدعيهم أي مدع عام أو قاض من دون أذن النقابة، هي نقابة التقاعد وأصول التقاعد والتعاضد المهني والصحي لجميع الاعلاميين من دون استثناء”.

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