مسؤول رفيع في الأمم المتحدة يزور دمشق للمرة الأولى

في زيارة هي الأولى له لدمشق، قال “مارك لوكوك” منسق الشؤون الإنسانية والإغاثية للأمم المتحدة “الأوتشا” عقب لقائه وزير الخارجية السوري “وليد المعلم”: «إنه قد وضع برنامج زيارة لمدينة حمص يوم 10-1-2018، حيث سيقوم بإجراء لقاءات مع محافظ المدينة وزيارة عدد من المشاريع التي تنفذ من قبل المنظمات العاملة في المحافظة»، علماً أن علاقة “الأوتشا” مع دمشق لم تكن جيدة خلال سنوات الحرب السابقة على خلفية اتهامها دمشق بانتهاك حقوق الإنسان وعرقلة العمل الإنساني.

ولم يتطرق “لوكوك” لموضوع الخلافات السابقة مع دمشق، في حين أبدى “المعلم” «استعداد الحكومة السورية للتعاون مع مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (الأوتشا) ضمن مناخ إيجابي مبني على الشراكة والاحترام»، ولا يخلو تصريح “المعلم” من التلميح إلى أن الحكومة السورية تنظر إلى علاقة “الأوتشا” معها سابقاً نظرة غير إيجابية.

يذكر أن الطرفين بحثا أيضاً خلال اجتماعهما طريقة تعزيز العلاقات القائمة بين الحكومة السورية ومكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (الأوتشا) بما يسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية للمواطنين السوريين، ومن غير الواضح بعد كيف ستنعكس هذه الزيارة على أوضاع النازحين واللاجئين السوريين.

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