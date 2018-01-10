إطلاق مشروع برنامج “معلومات المسافرين” في لبنان..

في إطار العمل على تعزيز الأمن الإستباقي في المطار، أطلقت المديرية العامة للأمن العام بالتعاون مع شركة SITA مشروع برنامج معلومات المسافرين المسبق، والذي يهدف إلى تحسين العمل على الحدود من خلال استهداف الموارد للمسافرين ذوي الخطورة الأعلى وتسريع اجراءات المسافرين من ذوي الخطورة المنخفضة، بالإضافة الى تزويد الأجهزة الأمنية بالمعلومات الصحيحة في الوقت المناسب، وذلك في احتفال اقيم في مبنى المديرية العامة للأمن العام – المتحف.

وبحسب بيان صادر عن الأمن العام، فقد حضر الاحتفال رئيس الشركة في الشرق الأوسط والهند وافريقيا السيد هاني الأسعد ومسؤولون من الشركة، وعن المديرية العامة للأمن العام العميد الركن رولان أبو جودة ممثلاً المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وعدد من ضباط المديرية.

وبالمناسبة ألقيت كلمة من قبل السيد الأسعد استعرض فيها خصائص البرنامج من خلال جمع بيانات الرحلات الخاصة بالمسافرين من والى لبنان من كافة شركات النقل الجوي العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بالاضافة الى تسهيل وتسريع معاملاتهم خلال السفر.

كما ألقى العميد الركن ابو جودة كلمة المدير العام للأمن العام شكر فيها شركة SITA على تعاونها من خلال تطوير برنامج معلومات المسافرين المسبق والذي يهدف الى تحسين العمل كماً ونوعاً في المعابر والمرافق البرية والجوية مشيراً الى أن المديرية العامة للأمن العام ستمضي قدماً في تنفيذ خططها الاستراتيجية الموضوعة والمعدة في نطاق صلاحياتها ودورها لاعتماد الأمن الذكي، اضافة الى الأمن الاستباقي، لحماية لبنان من كل ارهاب محتمل مؤكداً على أن المديرية العامة للأمن العام ستبقى العين الساهرة لتكون مديرية مثلى في الأمن والإدارة.

وفي ختام الحفل سلّم العميد الركن ابو جودة درع الأمن العام الى السيد الأسعد عربون شكر وتقدير.