الخارجية السورية: نرحب بفتح سفارات تركيا وأميركا وفرنسا بشرط!

قال “أيمن سوسان” معاون وزير الخارجية السوري إن موعد مؤتمر سوتشي لم يتغير حتى الآن وهو لن يناقش الدستور السوري وإنما سيناقش فقط مواد الدستور القائم في البلاد (دستور 2012) وتابع حديثه بالقول إن لجنة الدستور ستشكل داخلياً بقرار سوري.

وهذا التصريح يختلف تماماً مع التفاهمات حول سوتشي والتي تتحدث عن إمكانية تشكيل لجنة الدستور في المؤتمر والذهاب أبعد من ذلك أيضاً وفقاً لما يقوله الروس في كل أحاديثهم مع المعارضة التي ترفض الحضور حتى الآن.

“سوسان” خلال حديثه على قناة الإخبارية السورية اعتبر التواجد الأجنبي على الأرض السورية عدوان عليها وخص بحديثه الأتراك بينما اعتبر أن الوجود الأميركي في سوريا إلى زوال.

معاون الوزير السوري لم يخف إمكانية عودة العلاقة الدبلوماسية مع أميركا وحتى مع تركيا وفرنسا وغيرهم من دول العالم التي تعتبرها الحكومة حالياً داعمة للإرهاب، وقال إن الدبلوماسية السورية ترحب بأي دولة تتخذ موقفاً واضحاً من الإرهاب في البلاد وبالتالي مرحب بفتح سفاراتها من جديد في سوريا.

يذكر أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم كان قد حذف أوروبا عن الخارطة في مؤتمر صحفي له قبل أعوام.

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