2كيلومتر تفصل الجيش السوري عن مطار أبوالظهور

10 يناير, 2018 - 2:42 مساءً المصدر: سبوتنيك
2كيلومتر تفصل الجيش السوري عن مطار أبوالظهور

أفاد قائد ميداني أن الجيش السوري يواصل تقدمه باتجاه مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب، وسط معارك عنيفة يخوضها ضد مسلحي ما تسمى بـ”جبهة النصرة” والفصائل المتحالفة معها.

وقال القائد الميداني: “إن قوات الجيش السوري سيطرت على عدد قرى رسم النياص والعزيزية وجب الأبيض ورئيفة والبياعة الصغيرة والبياعة الكبيرة ورأس العين والبويدر وكولة البويدر ورسم الجحش ورسم البرج بريف إدلب وتلتي أبو رويل والمقبرة جنوب بلدة “أبو رويل” بريف حلب الجنوبي”.

وتحدث القائد الميداني لوكالة “سبوتنيك” عن اشتباكات عنيفة تجري حاليا بين الجيش السوري ومسلحي النصرة في محيط مطار أبو الظهور العسكري، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي كثيف”.

ويسيطر على مطار أبو الظهور كل من “جبهة النصرة” و”الحزب الإسلامي التركستاني” و”أجناد القوقاز” المدعومين من تركيا.

المصدر: سبوتنيك
10 يناير, 2018

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