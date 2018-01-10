2كيلومتر تفصل الجيش السوري عن مطار أبوالظهور

وقال القائد الميداني: “إن قوات الجيش السوري سيطرت على عدد قرى رسم النياص والعزيزية وجب الأبيض ورئيفة والبياعة الصغيرة والبياعة الكبيرة ورأس العين والبويدر وكولة البويدر ورسم الجحش ورسم البرج بريف إدلب وتلتي أبو رويل والمقبرة جنوب بلدة “أبو رويل” بريف حلب الجنوبي”.

وتحدث القائد الميداني لوكالة “سبوتنيك” عن اشتباكات عنيفة تجري حاليا بين الجيش السوري ومسلحي النصرة في محيط مطار أبو الظهور العسكري، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي كثيف”.

ويسيطر على مطار أبو الظهور كل من “جبهة النصرة” و”الحزب الإسلامي التركستاني” و”أجناد القوقاز” المدعومين من تركيا.