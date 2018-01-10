عون: الانتخابات النيابية ستجري في موعدها

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون ان “الانتخابات النيابية ستجري في موعدها ووفق نظام انتخابي جديد يعكس الارادة الحقيقية للمواطنين”، لافتا الى ان “اللبنانيين تجاوزوا الظروف التي احاطت باستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في 4 تشرين الثاني الماضي نتيجة تضامنهم ووحدتهم”.

وشدّد عون خلال استقباله وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي في حضور السفير الفرنسي برونو فوشيه، على ان “الجيش والقوى الامنية يسهرون على تعزيز الاستقرار في البلاد وملاحقة فلول التنظيمات الارهابية التي انهزمت في الجرود البقاعية اللبنانية”.

وحمل الرئيس عون الوفد تحياته الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، شاكرا “الجهود التي يبذلها من اجل مساعدة لبنان”، ومتطلعا الى “الترحيب به في شهر نيسان المقبل خلال الزيارة التي سيقوم بها الى بيروت”.

واشار عون الى ان “مطالبة الامم المتحدة بجعل لبنان مركزا لحوار الحضارات والثقافات والاديان والاعراق في العالم، نابعة من الخصائص الثقافية والدينية والحضارية التي يتمتع بها والتي لا تتوافر في اي بلد آخر”.

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