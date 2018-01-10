أردوغان: “العالم أكبر من خمس”!

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مقولة “العالم أكبر من خمس”، تمثل أكبر اعتراض على ما وصفه بـ “الظلم العالمي”.

وقال أردوغان في كلمة ألقاءها اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر لمنتسبي السلك القضائي في أنقرة: “مقولتنا (العالم أكبر من خمس)، تمثل أكبر اعتراض ضد الظلم العالمي” في إشارة منه إلى أن مصير العالم أكبر من أن يترك تحت تصرف الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

ونوه أردوغان إلى أن “هذا الاعتراض يحظى بدعم متصاعد، وبشكل أكبر يوما بعد يوم، وأن الهدف من هذا النضال هو إقامة نظام عالمي أكثر عدلا”.

وتابع أردوغان قوله: “أولئك الذين يريدون الديمقراطية والحرية والقانون والرفاهية لأنفسهم فقط، فيما يتحولون ضدنا يعتبرون أكبر فاشيين، وسلطويين، ومستعمرين، باتت نهايتهم تلوح في الأفق، فالعالم لا يستطيع تحمل كل هذا الظلم”.

يذكر أن أردوغان كثيرا ما ردد عبارة “العالم أكبر من خمس” لتسليط الضوء على ضرورة إصلاح الأمم المتحدة، وعدم ترك مصير دول العالم بيد الدول دائمة العضوية، وهي: الولايات المتحدة، وروسيا وبريطانيا، والصين، وفرنسا.

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