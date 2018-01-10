المرعبي أسف لإضرام أحد النازحين النار بنفسه

أعرب وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي عن أسفه وحزنه لـ”إضرام أحد الأخوة من النازحين السوريين النار بنفسه، بعد عدم تمكنه من الحصول على مساعدة غذائية”، محذرا من “إمكانية تكرار هذه الحوادث المأسوية، نتيجة ما يعانيه هؤلاء الأخوة النازحون”.

وانتقد المرعبي في بيان “البخل المخزي للمجتمع الدولي، ووقوفه متفرجا أمام هول ما يعانيه الإخوان السوريون”، معتبرا أن “المسبب الأول للحادثة هو البخل الذي ليس له مثيل، والذي تمارسه الدول الغنية تجاه الاخوة النازحين السوريين”.

وناشد “الشعوب العربية والغربية، ومن لديه ما يكفي حس إنساني الى تقديم المساعدات المطلوبة حتى تتمكن المنظمات الدولية والحكومة اللبنانية من القيام بواجبها لتمكين النازحين السوريين من البقاء على قيد الحياة”، متمنيا “الشفاء العاجل للنازح السوري الذي يخضع للعلاج في هذه الاثناء”.

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