كاردل قلقة على الوضع في لبنان

10 يناير, 2018 - 8:30 مساءً المصدر: وكالات
كاردل قلقة على الوضع في لبنان

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، في بيت الكتائب المركزي بالصيفي، المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان برنيل داهلر كاردل في زيارة تعارف، وحضر اللقاء نائب الرئيس الدكتور سليم الصايغ.

وشرح الجميل، بحسب بيان للمكتب الاعلامي للحزب، “موقف الحزب والمعارضة من الملفات المطروحة، لا سيما في ما يتعلق بسيادة لبنان وضرورة صون الحريات العامة فيه واجراء الانتخابات النيابية في موعدها إفساحا في المجال امام اللبنانيين لايصال من يمثلهم الى الندوة البرلمانية واحداث التغيير المطلوب في البلاد وانقاذه من التخبط والفساد الذي اغرقته فيه السلطة الحاكمة”.

من جهتها، لفتت كارديل إلى أن “الأسرة الدولية باتت تلتقي على فكرة أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه اليوم بات يحمل محاذير جمة على لبنان”

المصدر: وكالات
10 يناير, 2018

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