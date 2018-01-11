“التيار” لن يتمكّن من خرق “بطاقة برّي الحمراء”

نقلت صحيفة “الراي” الكويتية، عن أوساط سياسية، إشارتها إلى أنّ “بالرغم ممّا نُقل عن رئيس التيار الوطني الحر، وزير الخارجية ​جبران باسيل،​ من أنّ الإنقلاب على الإتفاق المسبق حول الإصلاحات ب​قانون الإنتخابات​ لناحية ​البطاقة الممغنطة​ و”الميغاسنتر” قد يُنتِج أزمة سياسية كبيرة، فإنّ أحداً لن يكون في وارد السماح بأن يعرّض الكباش حول هذه البنود ​الإنتخابات النيابية​ لخطر التطيير”.

وتوقّعت الأوساط، أنّ “يستمرّ “اللّعب على حافة الوقت” الفاصل عن دعوة ​الهيئات الناخبة​ في السادس من شباط المقبل، في محاولة لتحقيق خرق في قضية “الميغاسنتر” الّتي عاد “التيار” للموافقة في سياقها على التسجيل المسبق للناخبين الراغبين بالإقتراع خارج مكان قيدهم، مع الإصرار على الحاجة إلى إدخال تعديل داخل البرلمان على قانون الإنتخابات الّذي نصّ على البطاقة الممغنطة وسقطت، وذلك تفادياً للطعن بنتائج الإنتخابات”.

ونوّهت إلى أنّ “التيار لن يكون قادراً على خرق البطاقة الحمراء الّتي رفَعها رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ بوجه أي تعديل على قانون الإنتخابات، لأنّ ذلك سيجرّ إلى تعديلات أخرى والخشية أن تكون الغاية تطيير الإنتخابات”.

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