مصر تضع عقبات في وجه الصادرات اللبنانية

كشف وزير الصناعة ​حسين الحاج حسن​ في حديث إذاعي أن “لا مشكلة مع مصر لكنها تضع عقبات في وجه ​الصادرات​ اللبنانية”، مؤكدا أن “مصر تضع تعقيدات لمنع التصدير وكل الدول تحمي انتاجها”، لافتا إلى أن “الدول الاوروبية التي زرناها وارسلنا لها كتب وقدم لهم التفصيلات كلها من دون فائدة”.

ولفت الحاج حسن إلى أن “المشكلة لدينا وليست عند الآخرين وهي بعدم وجود قرار بتقوية اقتصادنا فالمشكلة بالخطط والارادة السياسية “، مضيفا:” في السابق كنت متفائلاً بالاجراءات الاقتصادية ولكني اليوم اقل تفاؤلأً ويجب اعتماد خطة بديلة وخطة تحركات بها الشأن وانا لست من النوع الذي يتراجع عن الخطة الذي يؤمن بها”.