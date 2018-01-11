موسكو لـ”أنقرة”: “ضبّوا مسلّحيكن في إدلب”

طالبت وزارة الدفاع الروسية تركيا، بضبط الجماعات المسلحة في إدلب، وذلك بعد هجوم بطائرات بلا طيرات تعرضت لها القوات الروسية في قاعدة حميميم وطرطوس في سورية.

وزارة الدفاع وفي بيان لها، أكدت أن الطائرات المسيرة من دون طيار”الدرونات” التي اعتدت السبت الماضي على مطار حميميم باللاذقية، انطلقت من جنوب غرب إدلب.

حيث أفادت الوزارة بأنه “تم تحديد مكان إقلاع الطائرات بدون طيار التي اعتدت على مطار حميميم باللاذقية، وهو من جنوب غرب منطقة تخفيف التوتر في إدلب حيث تنتشر المجموعات المسلحة التي تسمى بـ(المعارضة المعتدلة)”.

كما ذكرت الوزارة في بيانها أنها أرسلت رسالتين بهذا الخصوص إلى النظام التركي، “لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي أخذها على عاتقه لضمان الامتثال لوقف الأعمال القتالية من قبل المجموعات المسلحة التابعة له، وتكثيف العمل لوضع نقاط المراقبة في منطقة تخفيف التوتر في إدلب من أجل منع مثل هذه الهجمات على أي مواقع”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت أمس أن الطائرات التي اعتدت على مطار حميميم ونقطة دعم القوات البحرية الروسية فى طرطوس يوم السبت الماضي، تتوافر فيها تكنولوجيا لا تمتلكها إلا الدول، في حين أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن فى مجلس الاتحاد الروسى فيكتور بونداريف، أن مورد الطائرات المعتدية لا يمكن أن يكون سوى الولايات المتحدة وحدها فقط .

وتوجد في طرطوس نقطة دعم للقوات البحرية الروسية، وفي مطار حميميم مجموعة الطائرات الحربية الروسية المشاركة فى الحرب على الإرهاب، حيث تنفذ منذ أيلول عام 2015 طلعات جوية منتظمة على أوكار الارهابيين بناء على طلب من الحكومة السورية.

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