إطلاق سراح تاجر مخدرات بواسطة “وزير” بارز ؟!

علم موقع “ليبانون ديبايت” أنه تمّ إخلاء سبيل متهم بتاجرة المخدرات يدعى جو أبي سلوم، من كفرعبيدا ــ قضاء البترون، وذلك بعد أقل من شهر على توقيفه، إذ ألقي القبض عليه بتاريخ 18/12/2017 وخرج في 8/1/2018. علماً أنه مسجّل بحقه جريمتين جنائيتين. الأولى، ضبط كمية مخدرات بحوزته، والثانية، إطلاق نار على الدورية التي داهمت منزله.

وهذان الجرمان يعاقب عليهما بالسجن ستة أشهر، وفقاً لمصادر قضائية.

وخروجه تمّ بطلب من وزير بارز ورئيس تيار كون أبي سلوم يُعتبر أحد المفاتيح الانتخابية في منطقة شمالية. ووكيل أبي سلوم هو المحامي ن. خ ويعمل الأول في كازينو لبنان، فهل تتخذّ المؤسسة أي قرار بحقه كتاجر مخدرات؟

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