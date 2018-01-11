فضل الله: “لبنان الطائفي لن يتغير”

أكد النائب حسن فضل الله أنّ “واحد من الإنجازات الأساسية التي أسهمنا فيها كان قانون الانتخاب، ولقد تغيرت المعادلة في هذه الانتخابات المقبلة لأنه لم تعد اللوائح معلبة وقادرة على إيصال من تريد إلى المجلس النيابي”.

وإذ أعرب خلال زيارته مركز “الإمام الحكيم”، عن توقعه بحصول مجلس نيابي جديد، أوضح أن “النظام الأكثري يخدم “حزب الله” أكثر ولكن مع القانون النسبي يعطي صفة تمثيلية أكثر تسمح بكتل جديدة وربما بأحزاب جديدة يتاح لها المساءلة والمحاسبة”، متوقفا “امام تشارك لبنان مع الدول العربية في مسألة عدم المحاسبة والمساءلة”.

وتوقف “امام اقتراح لمكافحة الفساد”، مطالبا “برفع اليد السياسية عن القضاء اللبناني”، كاشفا عن “مئات ملايين الدولارات التي تهدر، وعن المحسوبيات والرشاوى” مشددا على “ضرورة بت الملفات العالقة امام القضاء ولكن من دون تدخل سياسي”.

ورأى أن “السياسة اللبنانية ستكون انتخابية حتى حصول اول انتخابات للمغتربين يوم 24 نيسان المقبل، ثم في 6 ايار”، مشددا على “دور الشعب اللبناني”.

واعرب عن امله “بالوصول الى المحاسبة والمساءلة”، مستغربا “كيف يضرب مجلس القضاء الاعلى من اجل عطلة في حين هناك قضايا عالقة في موضوع الفساد وهدر ولا احد يجتمع في مجلس القضاء الاعلى للبت في هذه الامور”، آسفا “لمثل هذا الاداء”، مؤكدا انه “اذا لم تحصل اجراءات رادعة فلا مجال للتغيير”.

وانتقد “عدم محاسبة القضاء للناهبين الكبار”.

ورأى ان “لبنان الطائفي لن يتغير، ولكن هناك امكانية حقيقية في الانتخابات المقبلة لاحداث اصلاح جزئي”.

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