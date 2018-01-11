بالصور: فيلق الرحمن يحرج تركيا.. معركة إدلب تأخذ أبعاداً جديدة

صد الجيش السوري وحلفاؤه هجوما عنيفا شنته “جبهة النصرة” والفصائل المرتبطة بها انطلاقا من مواقعهم في “تل اغبر” و”تل سكيك” باتجاه نقاطهم في محيط “عطشان وتل مرق والخوين” بريف ادلب الجنوبي الشرقي واوقعوا قتلى وجرحى في صفوفهم.

في سياق متصل نشر “فيلق الشام” صوراً تظهر فيها آليات عسكرية تركية قال إنها خلال المعارك الجارية في ريف إدلب الجنوبي الشرقي لصدّ تقدم الجيش في ريف ادلب.

ومن غير المعروف كيف ستتعامل روسيا مع الأمر خصوصاً أنها أرسلت الى تركيا قبل يومين رسالتين تخبرهما بهما عن تورط مايسمى المعارضة المعتدلة بارسال طائرات بدون طيار هاجمت القواعد الروسية في اللاذقية وطرطوس يوم 6 من شهر كانون الثاني الجاري.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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