سقوط شاحنة في ريغار تابع لـ”أوجيرو”

سقطت شاحنة محملة بالبحص في “ريغار” تابع لهيئة “أوجيرو” على طريق كترمايا – المغيرية في منطقة اقليم الخروب، اثناء إفراغ حمولتها لتأهيل جوانب الطريق، ما ادى الى تحطمه وانهيار الطريق حوله.

وقد حضر الى مكان الحادث رئيس بلدية كترمايا المهندس محمد نجيب حسن وعناصر من الشرطة والاجهزة الامنية وممثلون عن “اوجيرو” ومتعهد مشروع “الريغارات” والشبكة، للاطلاع على حجم الاضرار.

واعلن رئيس البلدية ان الحادث لم يتسبب بوقوع ضحايا واقتصرت الاضراره على الماديات. واوضح ان ال”ريغار” “مركزي، يضم شبكة توزيع اتصالات (DSl) ضمن منطقة كترمايا العقارية وتم تنفيذه حديثا في فترة زمنية لم تتجاوز الستة اشهر، بمواصفات عالية، لكن ما حصل لا يشير الى الشفافية في العمل”، معتبرا انها “رسالة واضحة لوزارة الاتصالات والقيمين عليها، وبمثابة اخبار للنيابات العامة”.

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