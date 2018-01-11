طقس ممطر في الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا. وجاء في النشرة الاتي:
– الحالة العامة: طقس مستقر حتى يوم الأحد حيث يبدأ لبنان بالتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يؤدي الى طقس ماطر.
-الطقس في لبنان:
الخميس: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، ورياح جنوبية ناشطة تؤدي الى ظهور طبقات من الغبار في الأجواء والى انخفاض نسبة الرطوبة.
الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا وانخفاض بدرجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات مع تساقط رذاذ محلي خلال الفترة المسائية.
السبت: قليل الغيوم إجمالا وارتفاع محدود بدرجات الحرارة. يبدأ الطقس بالتقلب تدريجيا ليلا حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط الأمطار.
-الحرارة على الساحل من 10 الى 21 درجة، فوق الجبال من 5 الى 15 درجة، في الارز من 3 الى 11 درجة، في الداخل من من 3 الى 10 درجات.
-الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 40 كلم/س.
-الانقشاع جيد على الساحل متوسط على المرتفعات.
-الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و75 %.
-حال البحر متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء 18 درجة.
-الضغط الجوي 764 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 06:43 ساعة غروب الشمس: 16:49.