قرار سعودي .. يبيح للمرأة السفر للمملكة دون محرم

أفادت مصادر إعلامية استنادا إلى السلطات السعودية أن المملكة قررت السماح بمنح تأشيرات سياحية للنساء الأجنبيات ممن تجاوزن 25 عاما، من دون “محرم” يرافقهن لدخول المملكة.

وأوضح عمر المبارك مدير دائرة التأشيرات في الهيئة السعودية العامة للسياحة والتراث الوطني، أن التأشيرة السياحية ستصدر بشكل منفرد، وستكون مدة صلاحيتها 30 يوما، وهي مختلفة عن تأشيرات العمل والحج والعمرة والزيارة.

وبحسب المصادر فإن القواعد الجديدة المتعلقة بإصدار التأشيرات ستنشر في الربع الأول من العام الحالي.

وجدير بالذكر أنه خلال الفترة التجريبية لإصدار التأشيرات السياحية في السعودية ما بين عامي 2008 و2010، زار المملكة نحو 32 ألف سائح.

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