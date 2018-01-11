وئام وهاب: خطوة الحكومة ممتازة وإن تأخرّت

11 يناير, 2018 - 5:31 مساءً المصدر: وكالات
وئام وهاب: خطوة الحكومة ممتازة وإن تأخرّت

غرّد رئيس حزب “التّوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قائلاً: “ضمّ الشوف وعاليه وإقليم الخروب إلى الخطّة المركزية خطوة ممتازة وإن كانت قد تأخّرت سنتين والمطلوب نقل نفايات المطامر العشوائية إلى الكوستابرافا”.

وجاء ذلك على خلفية اعلان وزير البيئة طارق الخطيب بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء, اتخاذ قرار بضم نفايات الشوف وعليه والإقليم إلى الكوستابرافا.

المصدر: وكالات
11 يناير, 2018

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