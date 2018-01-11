إمرأة صينية تجمع ملياري دولار في أربعة أيام

خلال أربعة أيام فقط، حققت سيدة الأعمال الصينية يانغ هويان قفزة في عالم الأثرياء بعدما تمكنت من جمع ملياري دولار.

ذكرت وكالة “بلومبرغ” المتخصص في الاقتصاد العالمي، أن التداولات الأولى للعام الجديد شهدت على الذكاء الاقتصادي للسيدة الصينية.

شركتها العقارية المعروفة باسم “كانتوري غاردن لتطوير العقارات” وصلت إيراداتها خلال الأربعة أيام الأولى من تداولات العام الحالي محققة نسبة زيادة بلغت 17%، أي نحو عشرين مليار دولار.





سيدة الأعمال الشابة البالغة من العمر ستة وثلاثين عاما وثبت وثبة حقيقية في عالم الأثرياء إذ وصلت إلى المركز الواحد والثلاثين في قائمة أثرياء العالم، فضلا عن كونها أغنى وأصغر امرأة في الصين وآسيا، حسب قائمة بلومبرغ.

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