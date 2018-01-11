واشنطن: أعيدوا النظر في السفر الى لبنان

في بيان بالغ الاهمية في توقيته ومضمونه وتحت عنوان “ينبغي ان تُعيد النظر في السفر الى لبنان”، طالبت الخارجية الاميركية مواطنيها الذين يريدون السفر الى لبنان، في حال اصرارهم، بتجنّب الذهاب إلى مناطق معيّنة فيه بسبب ما اعتبرته تهديدات الإرهاب، او احتمال نشوب اشتباكات مسلّحة، او التعرّض للخطف، واحتمال اندلاع اعمال العنف، لا سيما بالقرب من حدود لبنان مع سوريا وإسرائيل”.

وعلى الصفحة الخاصة بالسفر التابعة لموقع الخارجية الاكتروني التي تم تحديثها بانشاء لائحة تصنيف للدول من ١ الى ٤، صُنّف لبنان ضمن المستوى الثالث اي ما قبل المستوى الاخطر، ونبّهت الصفحة المواطنين الأميركيين الذين يعيشون ويعملون في لبنان من المخاطر التي ما تزال قائمة في البلد”، مشيرة الى “ان الحكومة اللبنانية لا تضمن حماية المواطنين الأميركيين ضد حالات التفشي المفاجئ للعنف”.

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