الرئيس الأسد يستقبل الكسندر لافرنتييف

استقبل الرئيس بشار الأسد اليوم الكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي المتنامي في العديد من المجالات ولا سيما في إطار الحرب المستمرة ضد الإرهاب بالإضافة إلى مسار أستانا ومؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي حيث تم الاتفاق على أهمية التحضير الجيد للمؤتمر بما يضمن خروجه بنتائج تلبي تطلعات الشعب السوري في حماية بلده وإعادة الأمن والاستقرار اليه.

وأكد الرئيس الأسد أن الانتصارات المهمة التي يحققها الجيش العربي السوري بالتعاون مع روسيا والحلفاء الآخرين على صعيد القضاء على الإرهاب شكلت عاملاً حاسماً في إفشال مخططات الهيمنة والتقسيم التي وضعها الغرب وعملاؤه لسورية والمنطقة كما أن هذه الانتصارات تسهم في تعزيز المساعي الرامية إلى إيجاد حل سلمي يعيد الاستقرار إلى سورية.

ولفت الرئيس الأسد إلى أن المواقف الروسية الداعمة للشعب السوري في مواجهة الحرب الإرهابية التي فرضت عليه على مدى سنوات أسهمت في توثيق وتعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين مشيراً إلى أهمية توسيع التعاون بينهما وخصوصاً في المجال الاقتصادي بما يصب في مصلحة شعبي البلدين.

من جهته أكد لافرنتييف أن بلاده ستواصل تقديم كل دعم ممكن لسورية وشعبها سواء في مجال محاربة الإرهاب والحفاظ على وحدة وسيادة سورية أو فيما يتعلق بالجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي يقرره السوريون وحدهم دون أي تدخل خارجي.

كما عبر عن استعداد الحكومة ومختلف القطاعات الاقتصادية الروسية للمشاركة الفاعلة في عملية إعادة إعمار سورية.

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