الدفاع الروسية تكشف تفاصيل عن الطائرات التي هاجمت حميميم

أعلن رئيس إدارة صناعة وتطوير منظومة استخدام الطائرات المسيرة في هيئة الأركان العامة الروسية، اللواء الكسندر نوفيكوف، أن كل طائرة مسيرة شاركت في الهجوم على حميميم كانت تحمل 10 ذخائر.

وقال نوفيكوف للصحفيين: “الذخيرة التي استخدمت في الطائرات المسيرة مثيرة للاهتمام. انها متفجرات وزنها قرابة 400 غرام تحتوي على كرات معدنية ذات قطر تدميري نحو 50 مترا. وكل طائرة مسيرة كانت تحمل 10 ذخائر”.

وأشار نوفيكوف “التحقيقات الاولية تشير الى ان المادة المتفجرة في الذخائر استخدمت “تي اي ان”، التي هي اقوى من نظيرتها “ار دي اكس”. وهذه المادة تصنع في عدد من البلدان بما في ذلك اوكرانيا”.



وقال نوفيكوف للصحفيين “أن الطائرات بدون طيار التي استخدمت في الهجوم على المنشآت العسكرية الروسية في سوريا كانت يدوية الصنع”. وأضاف “يجب الإشارة إلى أننا رصدنا ظهور طائرات بدون طيار من الأنواع والإصدارات الجديدة لدى المسلحين في سوريا بعد عدة أيام بعد ظهورها في السوق في بلدان مختلفة. الطائرات بدون طيار التي استخدمت من قبل المسلحين لضرب المنشآت العسكرية الروسية في سوريا في الليلة من 5 لـ6 كانون الثاني 2018، كانت مستخدمة لأول مرة”.

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