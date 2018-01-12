ضو لـ”الحريري”: “هزلت” !

انتقد الصحافي والناشط السياسي نوفل ضو ما قاله رئيس الحكومة في مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن حزب الله “عضو في الحكومة التي تدخل في تشكيلتها كل الأحزاب السياسية الكبيرة، وهذا يوفر استقراراً سياسياً في البلاد”.

وقال في تغريدة نشرها صباح اليوم على تويتر: ” الرئيس سعد الحريري يقول للـ”وول ستريت جورنال” ان مشاركة حزب الله في الحكومة عامل استقرار! الحمدلله أنه لم يقل أن سلاح حزب الله هو عامل استقرار للبنان والدول العربية والعالم! “.

وتوجه للحريري قائلاً: “المهم دولة الرئيس ألا نقرأ غدا تصريحاً لك تتهم فيه المعارضة مثلا بأنها لا دستورية وتهز الاستقرار! هزلت”.