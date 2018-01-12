في معارك “إدلب”.. المسلحون: “تيتي تيتي.. “

خسرت فصائل المعارضة معظم النقاط التي استعادتها صباح اليوم، الخميس 11 كانون الثاني، في إطار معارك ضد الجيش السوري.

قالت مصادر عسكرية معارضة أن “قوات النظام استعادت السيطرة على كل من عطشان والخوين، والقرى المجاورة لأبو دالي على رأسها شم الهوا وأبو عمر”.

بدوره، قال “الإعلام الحربي المركزي”، إن القوات “استوعبت الهجوم تجاه نقاطها في محيط عطشان وتل مرق والخوين وأرض الزرزور وأم الخلاخيل، وبدأت باستعادة النقاط التي تراجعت منها ونجحت في السيطرة على أغلبها”.

وأطلقت فصائل المعارضة صباحاً معركة بغرفة عمليات مشتركة، تحت اسم “رد الطغيان”، واستطاعت استعادة ما خسرته خلال الأيام الماضية، إلا أنها عادت مجدداً لسيطرة الجيش السوري اليوم.

ووصل الجيش السوري وحلفاؤه بموجب هجوم واسع جنوبي إدلب، إلى مطار “أبو الظهور” العسكري، الذي تخوض معارك على تخومه ضد المعارضة، بعد اقتحامها الجهة الجنوبية الغربية منه.

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