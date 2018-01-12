المرأة الأكثر جاذبية في نظر الرجال هي صاحبة هذا البرج‎ !

يميل الكثيرون إلى الربط ما بين الجمال والجاذبية، فالمرأة الجميلة هي فقط الجذابة، خاصة حين يتعلّق الأمر بنظرة الرجال للنساء، لكن في الحقيقة هناك عوامل أخرى تساهم في تكوين الجاذبية لدى المرأة.

وفي هذا المقال سوف نعرض لصاحبة البرج الأكثر جاذبية في نظر الرجال

من هي؟

إنّها مولودة برج الحوت! فهي تتمتع بشخصية غامضة، عاطفية وشغوفة. ساحرة وتعرف جيداً التعامل مع الرجل بسلاسة وتوازن. موهوبة بشكل كبير، فهي بارعة إما في الغناء، الموسيقى، الرقص، السباحة أو أي مجال يجده الرجل جذاباً.

أسلوبها في الملابس يحاكي رقتها، فهي تفضل القصات الأنثوية الأقمشة الناعمة كالحرير، ولكن بعيداً عن الأسلوب المبتذل بهدف الإغراء، كما أنها تركز على الإهتمام بنظافتها الشخصية، أظافرها وعطرها.

تتعامل بدفء مع الشريك، فتحيطه بالإهتمام والحنان، لكن مع ترك بعض المساحة الشخصية له كي لا يشعر بأنه مقيد بسببها، فيعود إليها في كل يوم بلهفة اكبر.

فهل تبيّن أنكِ من مواليد البرج الأكثر جاذبية؟ أم أن إحدى قريباتكِ أو صديقاتكِ تنتمي إليه؟ لا تنسي عمل “منشن” لها ضمن خانة التعليقات!