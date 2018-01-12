سامسونغ S9 قد يرى النور في هذا الموعد..

كشفت شركة سامسونغ أن هاتف “Galaxy S9” سيتم إطلاقه الشهر المقبل، ولكن قد تصل تكلفته أكثر من الهاتف S8 الذي صدر العام الماضي بنحو 140 جنيها إسترلينيا “190 دولارا أميركياً”، بحسب ما أكدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأفادت الصحيفة بأنه سيكون على عملاء سامسونغ الانتظار لمدة شهر آخر قبل حصولهم على أول لمحة رسمية عن هاتف غالاكسي الجديد، ومن المنتظر أن يكشف عن S9 قبل شهر من S8 العام الماضي، وهذا يعنى أن مبيعات الهاتف التالي يمكن أن تبدأ في وقت مبكر من اذار.

ومن المتوقع أن تدعم أجهزة سامسونغ الجديدة تكنولوجيا بيكسي بحلول 2020 Pixie Technology، وفي المؤتمر الذي نظمته الشركة، قال المتحدث باسم سامسونغ، إن العديد من الشركات لديها الكفاءه ولكن الكثير ليس لديه كفاءة أجهزتنا.

ومن المنتظر أن يتم إطلاق الهاتف الجديد في 25 شباط، ويقول الخبراء إنه قد يطلق بسعر يبدأ من 829 جنيها إسترلينييا، وهذا فارق كبير بينه وبين النسخة السابقة منه.

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