“تغييرات كبيرة” في “فيسبوك” !

كشف مارك زوكربيرغ عن إجراء تغييرات كبيرة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في محاولة لجعل تجربة المستخدم “ذات مغزى”.

وفي مقابلة أجراها الليلة الماضية، صرح زوكربيرغ أن صفحة الأخبار الرئيسية “News Feed” أصبحت “مزدحمة بمحتوى الشركات والعلامات التجارية ووسائل الإعلام”.

ويعتقد مؤسس فيسبوك أن هذا قد تسبب في تغييب الهدف الأساسي للشبكة الاجتماعية، والمتمثل في جمع المستخدمين مع من يهمونهم من أصدقاء وأفراد العائلة وغير ذلك.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه فيسبوك انتقادات متزايدة لدورها في تعزيز المشاكل الاجتماعية والسياسية الخطيرة، ومن ذلك نشر الأخبار الزائفة.

وردا على ذلك، قال زوكربيرغ إنه يريد استخدام فيسبوك كأداة “للترفيه”، وقال: “بما أن هناك محتوى عام أكثر من منشورات الأصدقاء والعائلة، فإن صفحة الأخبار الرئيسية قد اتجهت بعيدا عن أهم هدف لفيسبوك وهو المساعدة على التواصل”.

وتعني هذه التغييرات أن مستخدمي فيسبوك سيبدؤون برؤية المشاركات العامة التي تتضمن محتويات الشركات والناشرين وغيرهم، بشكل أقل مما كانت عليه سابقا، وبدلا من ذلك ستركز الصفحة الرئيسية للأخبار على عرض محتويات الأصدقاء وأفراد العائلة بشكل أكبر.

وأشار زوكربيرغ إلى أن هذه التغييرات في اعتقاده، ستساعد المستخدمين على قضاء وقت أقل على فيسبوك، “ولكن أتوقع أيضا أن الوقت الذي سيستغرقه المستخدم على فيسبوك سيكون أكثر قيمة”، مضيفا: “إذا فعلنا الشيء الصحيح، فذلك سيكون جيدا للمجتمع ولعملنا أيضا على المدى الطويل”.

والجدير بالذكر أن فيسبوك تأسست، عام 2004، وقد حققت الشبكة الاجتماعية أكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهريا، أي ما يقارب ثلث سكان العالم.