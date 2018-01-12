جريمة “مروعة” في النبطية.. والقوى الأمنية تتحرك

12 يناير, 2018 - 2:28 مساءً
جريمة “مروعة” في النبطية.. والقوى الأمنية تتحرك

أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في الجنوب المدعو كايد محمد النوري زوج المرأة التي عثر عليها ورضيعها مقتولين في منطقة بفروةفي قضاء النبطية للتحقيق معه على خلفية هذه القضية.

وقد عثر صباح اليوم على إمرأة ورضيعها مقتولين ومرميين الى جانب طريق النهر في بلدة بفروة-قضاء النبطية.

واشار مصدر امني في الزهراني, ان المرأة اسمها حليمة ناظم شكر، سجل مرجعيون سكان الزهراني من اصل بدوي. وتبيّن ان عائلتها كانت تقدّمت قبل اربعة ايام ببلاغ لدى مخفر عدلون عن فقدانها.

وذكرت معلومات صحفية ان “المرأة الضحية قُتلت رجماً بالحجارة وهي في العقد الثالت ورضيعها يبلغ 3 اشهر”.

12 يناير, 2018

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