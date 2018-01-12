بالصور: بعد إدلب.. “الاستخبارات السورية” داخل عاصمة “الزنكي”

عادت ونشرت الصفحة الخاصة بالعمليات العسكرية لقوات النمر على “الفيسبوك” صورا جديدة ومن مواقع جديدة هذه المرة لعناصر يتبعون للاستخبارات السورية من قلب مواقع المسلحين.

و نشرت الصفحة صورة من داخل بلدة “عنجارة” والتي تعد أكبر معاقل حركة نور الدين الزنكي في ريف حلب الغربي، حملت تاريخ يومس أمس 11 كانون الثاني 2018.

ويعد ذلك ضربة جديدة للمجموعات المسلحة بمختلف صنوفها وعلى كامل امتداد الجغرافيا الخاضعة لسيطرة المسلحين في إدلب و ريفها، وحلب و ريفها، حيث بات من الواضح أن عيون الدولة والاستخبارات السورية أقرب للعدو من نفسه، وبغض النطر عن قرب و بعد سيطرة الجيش السوري عن مواقع المسلحين.

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