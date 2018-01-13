موسكو تعلن القضاء على منفذي هجوم ’حميميم’

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن “القوات الخاصة الروسية تمكنّت من القضاء على المجموعة التخريبية التي أطلقت قذائف على قاعدة “حميميم” في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2017″.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة “في المرحلة الأخيرة من العملية، تم تحديد مكان تمركز المجموعة التخريبية المسلحة إلى الغرب من حدود محافظة إدلب.. ولدى وصول الإرهابيين إلى الموقع، حيث كانوا يستعدون لركوب حافلة صغيرة، تم القضاء على المجموعة بأكملها بواسطة ذخائر عالية الدقة “كراسنوبول” “.

كما ذكرت الوزارة أنّ” الاستخبارات الروسية في سوريا شاركت في عملية القضاء على المجموعة التي أطلقت قذائف على “حميميم”، قائلة إنّ “جميع القوات والوسائط التابعة للاستطلاع العسكري في سوريا شاركت في العملية”.

وبحسب “الدفاع” الروسية، فقد جرى تدمير مستودع يستخدمه الإرهابيون لتخزين الطائرات المسيرة في إدلب.

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