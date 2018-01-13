ضبط متلبساً.. يبتز المواطنين عبر تهكير حساباتهم

صـدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ التالي:

نتيجة التحريات والاستقصاءات توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام شخص مجهول بقرصنة حسابات الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي وسرقة المعلومات الخاصة بأصحابها، ومن ثم التواصل معهم وتهديدهم بنشر صورهم وفيديوهاتهم وابتزازهم مادياً.

بمتابعة المشتبه به، تمكنت دورية من المكتب المذكور بتاريخ 9/01/2018 من توقيفه بالجرم المشهود في محلة صبرا وشاتيلا في أثناء قبضه اموالاً جراء عملياته الاحتيالية المذكورة، وهو:

_ هـ . م . ( مواليد عام 1996، سوري)

بالتحقيق معه اعترف بقيامه بمحاولة قرصنة حوالي 350 حساباً الكترونياً، وتمكن فعلياً من قرصنة 50 منها.

اودع الموقوف القضاء المختص، بناء لإشارته.

إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب من المواطنين والمقيمين والنازحين، عدم وضع أي صور من شأنها أن تساعد المقرصن على ابتزازهم، وعدم الضغط والولوج الى أي رابط مجهول المصدر، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، والإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات لأن من شأنه أن يجعل المبتزين يتمادون في جرائمهم ويكررونها.