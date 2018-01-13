جنبلاط عراب “الصلحة” بين بعبدا وعين التينة

ما بين الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط الكثير الكثير من الاسرار والأعمال، فلذلك حمل النائب وائل ابو فاعور صيغة الحل الى بيت الوسط ووضعها بيد الرئيس سعد الحريري لطرحها على الرئيس بري والرئيس ميشال عون، ولكن هذه الصيغة كما يقول مصدر بارز لموقع “ليبانون فايلز” مرت على عين التينة قبل وصولها الى بيت الوسط، لان جنبلاط لن يدخل اي وساطة من دون نجاحها التام.

واشار المصدر الى ان الطرح الذي حمله ابو فاعور ستتم دراسته في بعبدا لدى قيام الرئيس الحريري بطرحه شخصيا على الرئيس عون، كما ان الامر سيكون مماثلا في عين التينة حيث سيلتقي الحريري مع بري وسيطرح عليه حل جنبلاط.

ولفت المصدر الى ان الحزب التقدمي الاشتراكي يتكتم كثيرا على الطرح لانه يريد له النجاح ولا يريد ادخاله في البازارات، كما ان الرئيس الحريري أُعجب بالحل وسيسعى الى اقناع الرئيس عون بالامر، كاشفا عن انه من ضمن الحل هناك بند يتعلق بتشكيل لجنة من الدستوريين والحقوقيين لإقتراح الحل الدستوري والقانوني، وبأن هذا الحل يجب ان يقبل به الرئيسين عون وبري.

وبحسب المصدر فإنه سيتم دمج المراسيم الخاصة بالتسويات والترقيات في مرسوم واحد يوقعه جميع المعنيين وذلك عبر الربط بين الاقدمية والترقية.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

